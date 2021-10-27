Новоуренгоец, приехавший на день рождения к матери, отправился в тюрьму за убийство соседа Фото: Ольга Крыльцова

В Муравленко осудили 33-летнего жителя Нового Уренгоя. По сообщению пресс-службы регионального следкома, он обвиняется по ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего).

Происшествие случилось в ночь с 14 на 15 марта. По данным следствия, подозреваемый приехал к своей матери на день рождения, однако праздник проходил слишком громко, что не понравилось соседям женщины.

- В ходе конфликта обвиняемый избил 61-летнего потерпевшего и его 47-летнего сына. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, пожилой мужчина скончался в больнице от полученных побоев. Причиной его смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, - добавили в ведомстве.

В итоге суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.