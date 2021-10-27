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Общество27 октября 2021 9:45

В Красноселькупе снесли 12 аварийных многоквартирных домов

В этом году плану по сносу возросли
Марина Прохорова
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Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

В Красноселькупе продолжается снос аварийного жилья. По словам главы муниципалитета Юрия Фишера, этот год стал плодотворным. Если в течение 2020 года удалось ликвидировать семь многоквартирных домов, то в этом году их число увеличилось до двенадцати, при этом в планах еще девять.

- Такие темпы сноса стали возможны благодаря поддержке Правительства и губернатора округа - нам выделили дополнительные средства на реализацию программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, - добавил глава района.

Напоминаем, что этот вопрос - приоритетный на Ямале. До 2025 года поставлена задача расселить 1 млн. квадратных метров аварийного жилфонда.

Смотреть видеосюжет
В Красноселькупе снесли 12 аварийных многоквартирных домов
В Красноселькупе снесли 12 аварийных многоквартирных домов
Видео: личная страница Юрия Фишера в соцсети