В Красноселькупе снесли 12 аварийных многоквартирных домов

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В Красноселькупе продолжается снос аварийного жилья. По словам главы муниципалитета Юрия Фишера, этот год стал плодотворным. Если в течение 2020 года удалось ликвидировать семь многоквартирных домов, то в этом году их число увеличилось до двенадцати, при этом в планах еще девять.

- Такие темпы сноса стали возможны благодаря поддержке Правительства и губернатора округа - нам выделили дополнительные средства на реализацию программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, - добавил глава района.

Напоминаем, что этот вопрос - приоритетный на Ямале. До 2025 года поставлена задача расселить 1 млн. квадратных метров аварийного жилфонда.