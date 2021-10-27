В Ноябрьске мкр. Светлый оборудуют системой наружного водоотведения Фото: Ольга Крыльцова

Ноябрьская прокуратура обязала местную администрацию оборудовать мкр. Светлый системой наружного водоотведения. По сообщению пресс-службы ведомства, данное решение связано с тем, что в июле 2021 года территорию затопило ливневыми водами, которым было некуда уходить.

В связи с этим прокурор вынес главе города предупреждение, однако ответных действий так и не последовало.

- Тогда прокуратура направила иск в суд, требуя устранить нарушения до 1 ноября 2021 года. В итоге судья полностью удовлетворил требования гособвинителя, обязав власти построить систему водоотведения в микрорайоне, - добавили в ведомстве.