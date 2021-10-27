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Здоровье27 октября 2021 8:23

В Лабытнанги продукция детской молочной кухни будет доставляться на дом

Это связано со сложной эпидобстановкой
Марина Прохорова
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Фото: Лабытнангская городская больница

Фото: Лабытнангская городская больница

В Лабытнанги, в связи со сложной эпидобстановкой, принято решение развозить продукцию детской молочной кухни на дом. Соответствующая информация появилась на сайте Лабытнангской городской больницы.

- Уважаемые родители! В связи с нестабильной обстановкой на территории города по заболеванию COVID-19, в период с 27 октября по 6 ноября продукция детской молочной кухни будет доставляться на дом, - говорится в сообщении.

Также напоминаем, что сегодня глава города Марина Трескова проведет заседание штаба по недопущению распространения коронавируса. На нем будет представлена статистика по заболеваемости и данные о прохождении вакцинации.