Замглавы аксарковской администрации уволен за кумовство

Замглавы аксарковской администрации уволили за кумовство Фото: Ольга Крыльцова

В Приуральском районе уволили заместителя главы аксарковской администрации в связи с утратой доверия. По сообщению пресс-службы региональной прокуратуры, мужчина также являлся членом комиссии по осуществлению закупок. Именно этим статусом он и решил воспользоваться в своих целях.

- В период с января 2018 года и по настоящее время он принимал участие в соответствующих заседаниях комиссии, где рассматривались заявки на участие в аукционах по выполнению различных видов работ и услуг для нужд администрации. Победителем 11 аукционов на сумму более 6,5 млн. рублей признавалась компания, основным учредителем которой являлся его сын, и которой он сам руководил до вступления в должность замглавы, - добавили в ведомстве.

Кроме того, он подписывал от имени муниципалитета контракты с данной организацией, принимал результаты выполненных работ и оказанных услуг. Вместе с тем какие-либо меры по урегулированию конфликта интересов предприняты не были.

После вмешательства прокуратуры мужчину уволили с занимаемой должности.