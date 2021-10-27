За сезон в Салехарде высадили порядка двух тысяч деревьев и кустарников

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

За прошедший сезон в Салехарде проделали большую работу по озеленению. По словам главы города Алексея Титовского, было высажено порядка двух тысяч деревьев и кустарников. В следующем году работа в этом направлении продолжится.

- Основные мероприятия проводились на набережной озера Лебяжье, в городском саду, на улице Арктическая, в районе Культурно-делового центра и в парке Победы. Убирали сухостой, взамен проводили компенсационное озеленение, - добавил градоначальник.

В следующем году планируется высадить около трех тысяч деревьев и кустарников на территориях школ, детских игровых площадок, стелы «Млечный путь», сквера «80-летия ЯНАО» и по улицам - Чубынина, Подшибякина, Броднева, Ленина, Республики, Ямальская.

- Особенность нашего города, которая добавляет красок, - вечнозеленые деревья. Их постараемся высадить больше, - сообщил Алексей Титовский.