Новоуренгоец, вновь севший пьяным за руль, рискует угодить в тюрьму Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1976 года рождения, который в очередной раз сел пьяным за руль. По сообщению регионального УМВД, злоумышленника задержали 11 сентября сотрудники ДПС.

- При дальнейшей проверке документов оказалось, что в августе 2020 года мужчина признан виновным по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Кстати, в этот раз мужчина тоже отказался от процедуры, - добавили в ведомстве.

Сейчас новоуренгоец обвиняется по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ему грозит до двух лет лишения свободы.