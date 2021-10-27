Фото: администрация Ноябрьска

Ноябрьские малыши активно готовятся к чемпионату профессий среди дошкольников «Ямал Skills6+». По сообщению городской администрации, к участию заявились 62 команды из 20 детских садов. В каждой из них по два ребенка и педагога. Для последних, кстати, провели установочные семинары.

Состязание пройдет по шести компетенциям: «Графический дизайн», «Изготовление прототипов», «Мобильная робототехника», «Сити ферма» (городское растениеводство), «Поварское дело», а также «Физкультура, спорт и фитнес».

Особое внимание организаторы уделяют компетенции «Мобильная робототехника». Здесь ребята смогут продемонстрировать навыки владения цифровыми технологиями в различных профессиях. Но наиболее популярное направление - «Поварское дело». Участие в этой компетенции примут более 20 команд.

Все конкурсные мероприятия начнутся в один день и пройдут на базе пяти детских садов. Но при условии благоприятной эпидемиологической обстановки.