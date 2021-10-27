Фото: администрация Салехарда

В Салехарде открылась детская площадка по ул. Совхозная. По словам главы города Алексея Титовского, игровые территории очень востребованы в окружной столице. В связи с этим работа по обустройству детских зон обязательно продолжится в следующем году. Уже определены адреса будущих общественных территорий.

Завершения строительства нового пространства для досуга с нетерпением ждали как дети, так и взрослые. Для развлечения ребят здесь есть и горки, и качели, и конструкции для лазания. Также появился миниатюрный «звездный» купол и спортивная площадка с искусственным покрытием, где можно поиграть в футбол и баскетбол.

Фото: администрация Салехарда

- Имеется уличное освещение. В ближайшее время подрядчик установит смарт-опоры с камерами видеонаблюдения. Надеюсь, новая территория придется по душе горожанам, - сказал директор МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» Степан Федченко.