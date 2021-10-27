Первая тонна ямальской форели поступит в продажу в декабре

Фото: Правительство ЯНАО

Собский рыбоводный завод вновь начал производить товарную продукцию. По сообщению пресс-службы Правительства региона, первая в этом году партия радужной форели, выращенная на предприятии, поступит в магазины Лабытнанги и Салехарда, а также поселка Харп уже в декабре. Общий вес продукта - не менее одной тонны.

Партию икры форели в количестве 10 тысяч штук предприятие закупило в племенном хозяйстве в Испании в марте этого года. Затем рыбопосадочный материал проинкубировали на заводе в Харпе и выращивали в собственных бассейнах предприятия. Чтобы рыба набрала необходимый вес, ее кормят 16 раз в сутки.

- Форель показала хорошие темпы роста. С момента выклева личинки, то есть с начала апреля, вес мальков в среднем достиг 200 граммов. Планируем, что к середине декабря форель наберет товарную массу 400-500 граммов, - рассказал главный рыбовод завода Сергей Глухов.