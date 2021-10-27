Погода на Ямале на 27 октября: к вечеру заметно похолодает

Погода на Ямале на 27 октября. Фото: Вера Зенина

В среду, 27 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, утром - снег. Днем -11, ночью -17. Ветер 3-7 м/с.

Надым: пасмурно и снег. Днем -6, ночью -9. Ветер 6-10 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -6, ночью -9. Ветер 6-10 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -7, ночью -13. Ветер 5-7 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег. Днем -7, ночью -11. Ветер 2-6 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -8, ночью -10. Ветер 4-8 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, утром - снег. Днем -11, ночью -19. Ветер 3-6 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -6, ночью -13. Ветер 5-10 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.