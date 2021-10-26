Специалисты Тарко-Салинской больницы приехали в Пурпе для осмотра жителей

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Жители Пурпе побывали на консультативных приемах у эндокринолога, невролога и кардиолога. Специалисты Тарко-Салинской ЦРБ специально приехали в поселок, чтобы осмотреть граждан.

- Такая практика хорошо зарекомендовала себя. Пуровчанам не нужно выезжать для обследования в районный центр, а узкие специалисты могут охватить всех пациентов данной территории, состоящих на диспансерном учете - проконтролировать состояние, скорректировать лечение, а также провести консультации для первичных пациентов, - рассказали в медучреждении.

Следующий выезд мобильной бригады запланирован на 30 октября в село Сывдарма. А в ноябре врачи ТЦРБ посетят Харампур, Халясавэй и Самбург.