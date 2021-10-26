250 ямальских семей переедут из авариек за пределы округа

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале продолжается выдача сертификатов по новой программе для жителей аварийных домов. В ее рамках северяне могут переехать за пределы округа. В 2021 году мерой поддержки смогут воспользоваться 250 семей. По информации пресс-службы Правительства региона, чаще всего ямальцы хотят переселиться в Краснодарский край, Московскую, Свердловскую и Самарскую области, а также Республику Башкортостан.

Напоминаем, что программа стартовала с начала года и вызвала большой интерес ямальцев, поэтому губернатор Дмитрий Артюхов принял решение продлить заявочную кампанию.

На данный момент жилищные условия улучшили 157 семей. Дополнительные заявки от ямальцев, проживающих в аварийном жилфонде, собирали до 1 октября 2021 года. За это время документы подали еще около 100 семей. Они должны приобрести квартиры уже до конца этого года.

По результатам полученных заявлений, участниками программы в 2022 году станут еще около 70 ямальских семей. Сертификаты им выдадут до 1 апреля следующего года.

Заявочная кампания на 2023 год пройдет с 1 января до 30 июня 2022 года.