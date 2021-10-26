Переправа между Салехардом и Лабытнанги закроется в конце недели

Фото: Правительство ЯНАО

Переправа между Салехардом и Лабытнанги закроется в предстоящее воскресенье в 21:00. Об этом рассказали в пресс-службе Правительства региона.

- Планируем осуществлять паромные перевозки до воскресенья. Но все, конечно же, зависит от погоды. Будем следить за обстановкой. Затем перевозить людей будут на вертолетах и воздушных подушках, - рассказал заместитель директора окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Денис Редькин.

После установления необходимой толщины льда на линию выйдут два судна на воздушной подушке «Нептун - 23». А затем дорожники приступят к намораживанию льда и обустройству ледовой переправы.

Что касается вертолетов, то первый утренний рейс выполняется без учета загрузки, а далее - по наполнению, при загрузке не менее 50% на маршрут туда-обратно.