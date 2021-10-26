Как будут работать колледжи и детские сады в нерабочие дни на Ямале с 30 октября по 7 ноября 2021 года Фото: Ольга Крыльцова

С 1 по 3 ноября детсады Ямала будут работать в режиме дежурных групп. Данное решение принято в связи с объявленными нерабочими днями с 30 октября по 7 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе Правительства региона.

- В дошкольных учреждениях Ямала будут открыты дежурные группы для детей, чьи родители обеспечивают бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения. Планируется, что их будут посещать около четырех тысяч ребят, это 10 процентов от общей численности воспитанников на Ямале. Информация о порядке определения ребенка в дежурные группы будет доведена до родителей в детских садах, - сообщила заместитель директора департамента образования Яна Весова.

Что касается колледжей, то на период нерабочих дней учебная деятельность будет приостановлена.

Напоминаем, что школьники Ямала сейчас на осенних каникулах. Из-за ситуации с ОРВИ и COVID-19 первая четверть завершилась на неделю раньше. За парты ученики вернутся 8 ноября.