Фото: Правительство ЯНАО

В Новом Уренгое открылось первое детское телевидение. Медиапроект запустили в детском саду «Метелица». Ребята создают информационную программу.

- Среди воспитанников учреждения провели опрос. У них спросили, кем бы вы хотели стать в будущем. Оказалось, что многие дети мечтают стать блогерами и журналистами. Мы подхватили тенденцию и решили развить это направление, - рассказала куратор проекта Екатерина Юдникова.

В состав детской редакции входят корреспонденты и операторы. На творческих занятиях юные журналисты разрабатывают темы для сюжетов. Съемочный процесс проходит под руководством наставника и музыкального руководителя учреждения Екатерины Юдниковой.

Перед запуском среди воспитанников был проведен кастинг. В основной состав вошли наиболее предрасположенные к коммуникации дети от 5 до 7 лет. Теперь педагоги планируют увеличить количество участников, поскольку изучение основ профессии журналиста способствует развитию творческого потенциала воспитанников. Для этого планируется создание корпункта в каждой группе.

Посмотреть первые сюжеты уже можно в соцсетях детского сада.