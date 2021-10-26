В Новом Уренгое задержали рецидивиста с наркотиками Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело в отношении ранее удимого мужчины 1984 года рождения. По сообщению пресс-службы регионального УМВД, у него нашли два свертка с порошкообразным веществом.

- Согласно заключению эксперта, внутри оказался наркотик синтетического происхождения общей массой 1,77 грамма. В свое оправдание злоумышленник пояснил полицейским, что данные вещества он приобрел для личного потребления, - добавили в ведомстве.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и обвиняется по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.