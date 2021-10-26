Фото: Избирком ЯНАО

Ямал вошел в топ-5 регионов РФ по активности участия в онлайн-переписи. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Избирательной комиссии.

- За шесть дней Всероссийской переписи населения более 14% жителей округа прошли анкетирование на портале «Госуслуг». Такая возможность у россиян появилась впервые, - рассказали в комиссии.

На сегодняшний день к порталу подключено более 90% жителей Ямала - это один из самых высоких показателей среди регионов. Сейчас северяне могут воспользоваться 732 электронными услугами. И ежегодно эта цифра растет.

Напоминаем, что для проведения переписи населения на Ямале задействовано 1 200 переписчиков и 220 волонтеров.