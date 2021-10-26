Число заболевших коронавирусом на Ямале на 26 октября 2021 года увеличилось на 135 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 135 человек. С начала периода количество заболевших достигло 53 491.

Из общего числа болеющих 883 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 115 из них - в тяжелом состоянии, 22 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 741 человек.

Также за сутки выявлено 10 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 827. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 125 заражений COVID-19, за весь период - 45 664.

Выздоровели за последние сутки 144 человека, с начала пандемии - 50 466.

За последние сутки в России выявлено 36 446 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 907 (8,0%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 316 019 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 26 973 человека, с начала пандемии - 7 213 584. Также за сутки зафиксировано 1 106 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 232 775 человек.