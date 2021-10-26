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Происшествия26 октября 2021 11:47

В Надыме пенсионер едва не зарезал приятеля во время пьяных разборок

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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В Надыме пенсионер едва не зарезал приятеля во время застолья

В Надыме пенсионер едва не зарезал приятеля во время застолья

Фото: Ольга Крыльцова

В Надыме возбудили уголовное дело в отношении 70-летнего мужчины, который едва не зарезал приятеля во время пьяных разборок. По данным пресс-службы регионального следкома, происшествие случилось 22 сентября в утреннее время.

- Мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, повздорив с 50-летним гостем, нанес ему удар кухонным ножом в область груди. Спасли потерпевшего члены семьи пожилого дебошира, вовремя вмешавшиеся в происходящее и вызвавшие скорую помощь, - добавили в ведомстве.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.