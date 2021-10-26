Надымчанин, напавший с ножом на полицейского, отправился в колонию Фото: Ольга Крыльцова

В Надыме вынесли обвинительный приговор в отношении 45-летнего мужчины. По сообщению пресс-службы регионального следкома, он обвинялся по ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Все началось 30 декабря 2020 года, когда в дежурную часть поступил звонок от женщины с просьбой о помощи. Гражданка сообщила, что ее бывший супруг, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, применил к ней насилие.

- Прибывший на вызов полицейский потребовал от нарушителя успокоиться, но вместо этого мужчина попытался нанести сотруднику удар в лицо. После того как правоохранитель блокировал его удар, осужденный, схватив со стола кухонный нож, с силой ударил полицейского по туловищу и в область головы. В итоге правоохранитель получил резаные раны пальцев кисти руки, - добавили в ведомстве.

В итоге виновному назначено наказание в виде одного года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.