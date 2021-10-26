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Происшествия26 октября 2021 10:34

В Новом Уренгое две иномарки не поделили дорогу: пострадал один из водителей

Авария произошла на ул. Таежная
Марина Прохорова
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Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению районной Госавтоинспекции, авария произошла 25 октября на ул. Таежная в Новом Уренгое.

- Около 14:00 водитель автомобиля «Toyota», при совершении разворота, не уступил дорогу ехавшей в попутном направлении машине «Hyundai», из-за чего произошло столкновение. В результате ДТП водитель последнего авто травмирован.

Добавим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 14 аварий, а с начала года - 3 925, в которых 24 человека погибли и 249 получили травмы, в том числе 25 детей.