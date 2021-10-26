Лето с пользой: как ямальцы получают первые трудовые книжки

Начальник отдела ГКУ ЦЗН ЯНАО в г. Салехард Кирилл Михайлов и начальник отдела по правовому и кадровому обеспечению АО «Салехардэнерго» Владимир Марченко с ямальскими школьниками.

Теплое время года неизменно ассоциируется с беззаботным времяпровождением. Однако многие молодые люди не хотят находиться в плену стереотипов, лето они стараются провести с максимальной пользой. И к счастью, есть компании, которые идут на встречу этим позитивным помыслам и стремлениям. В столице Ямала одним из таких предприятий является «Салехардэнерго».

Погружение в профессию

Замечательная возможность приобрести первые профессиональные навыки предоставляют детям сотрудников компании. Так, например, минувшим летом школьники трудились на городских котельных: в течение двух недель они приводили в порядок и благоустраивали территорию пяти котельных столицы Ямало-Ненецкого автономного округа. После завершения отопительного сезона это было очень актуально.

Кроме того, юные северяне работали на городском водозаборе и станции очистки воды ВОС-15000, где энергия молодости тоже пришлась кстати. Каждую группу школьников курировал наставник, опытный сотрудник «Салехардэнерго». Стоит отметить, что многие ребята впервые в своей жизни получили трудовые книжки, они были официально приняты на работу, с ними проводились инструктажи. Одним словом, все было по-взрослому.

Заместитель генерального директора «Салехардэнерго» Александр Дубровских на награждении школьников.

Больше чем работа

Программа трудоустройства подростков на ямальском предприятии подразумевает среди прочего и серьезную образовательную составляющую. Для ребят проводят экскурсии, им рассказывают, как устроено ЖКХ и от чего зависит коммунальное благополучие родного города. Не обходится также и без других приятных сюрпризов. По завершении прошедшего трудового сезона каждый получил памятный диплом и денежный сертификат в магазин «Спортмастер». Более того, одному из ребят, который проявил себя лучше всего, вручили новенький смартфон Apple iPhone SE. Особые подарки ждали тех, кто отличился в конкурсе сочинений о трудовых летних свершениях.

Останавливаться на достигнутом в компании не собираются: позитивная деятельность по воспитанию молодежи будет продолжена.

- За время трудовой вахты на предприятии в рамках программы «Трудовое лето 2021" поработали более 30 школьников. Мы всегда приветствуем, когда молодое поколение нашего города посвящает себя энергетике и жилищно-коммунальному комплексу в АО «Салехардэнерго». Для способных, энергичных и целеустремленных наши двери всегда открыты, – отметил заместитель генерального директора предприятия Александр Дубровских.