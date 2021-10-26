В следующем году в Салехарде капитально отремонтируют одиннадцать многоквартирных домов

Фото: администрация Салехарда

В 2022 году в Салехарде капитально отремонтируют одиннадцать многоквартирных домов. Работы проведут в соответствии с региональной программой. Об этом рассказал глава города Алексей Титовский в своих соцсетях.

Адреса, по которым запланирован ремонт:

- ул. Почтовая, д. 2 (ремонт крыши);

- ул. Подшибякина, д. 1 (ремонт фасада);

- ул. Подшибякина, д. 21 (крыша, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение);

- ул. Республики, д. 60 (фасад, крыша);

- ул. Зои Космодемьянской, д. 56 (ремонт крыши);

- ул. Зои Космодемьянской, д. 33 (ремонт крыши);

- ул. Совхозная, д. 17 (ремонт крыши);

- ул. Зои Космодемьянской, д. 56 (ремонт системы теплоснабжения);

- ул. Чубынина, д. 12 (ремонт системы теплоснабжения);

- ул. Подшибякина, д. 17 (ремонт системы теплоснабжения);

--ул. Губкина, д. 6 (ремонт системы теплоснабжения).

В рамках адресной программы планируется ремонт в шести многоквартирных домах: ул. Броднева, д. 8б, ул. Губкина, д. 5а, ул. Чкалова, д. 34, ул. Б. Кнунянца, д. 9, мкр. Б. Кнунянца, д. 31, ул. Деповская, д. 15а. Сейчас идет подготовка проектной документации.