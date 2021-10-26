Новоуренгойские медики назвали основные болезни среди детей, проживающих в Коротчаево и Лимбяяхе

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Медики Новоуренгойской ЦГБ провели профилактический медосмотр 270 детей, проживающих в Коротчаево и Лимбяяхе. В состав выездной бригады вошли педиатры, стоматолог, невролог, хирург, травматолог-ортопед, офтальмолог, оториноларинголог и эндокринолог. По словам врачей, самая распространенная проблема - снижение зрения, особенно у подростков, на втором месте - заболевания органов пищеварения, на третьем - нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата и на четвертом - болезни нервной системы.

- Выявленные патологии свойственны детям, живущим на Севере. Нуждающиеся в более тщательном медицинском осмотре направлены на второй этап диспансеризации к узким специалистам. Их обследование и наблюдение будет также проходить в очном и заочном формате, - рассказали в Новоуренгойской ЦГБ.

Отметим, что узкие специалисты дважды в год приезжают в отдаленные районы Нового Уренгоя для проведения очных консультаций. В остальное время работа ведется в формате телемедицины. В целом она построена так, чтобы медицинская помощь была доступна, несмотря на расстояние.