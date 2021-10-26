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Общество26 октября 2021 7:52

Директор «Салехарддорстрой» получил предостережение за ремонт дорог во время осадков

В дело вмешалась прокуратура
Марина Прохорова
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Директор «Салехарддорстрой» получил предостережение за ремонт дорог во время осадков

Директор «Салехарддорстрой» получил предостережение за ремонт дорог во время осадков

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Салехарда объявила предостережение генеральному директору АО «Салехарддорстрой» за проведение ямочного ремонта дорог с нарушением технологического процесса. Как уточнили в пресс-службе районной прокуратуры, рабочие укладывали асфальт по ул. Объездная и ул. Ангальский мыс во время сильных осадков.

- Согласно п. 4.7 СНиП 3.06.03-85, в снегопад и метель работы по устройству дорожного полотна не допускаются, поскольку это может повлечь нарушение технологии укладки и привести в негодность восстанавливаемое дорожное покрытие, - добавили в ведомстве.

Таким образом, организацией созданы предпосылки к нарушению требований закона при проведении ремонтно-восстановительных работ в период низких температур.