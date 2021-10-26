Работник Тюменского нефтепроводного колледжа – в числе победителей Всероссийского конкурса по неразрушающему контролю

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Сотрудник Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа, учредителем которого является АО «Транснефть – Сибирь», стал победителем в одной из номинаций Всероссийского конкурса по неразрушающему контролю «Дефектоскопист 2021». Конкурс организован при поддержке Ростехнадзора и Минпромторга России.

Конкурс проводился в два этапа в шести номинациях. Первое место в номинации «Визуальный и измерительный контроль + Капиллярный контроль + магнитный контроль» занял мастер производственного обучения Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа Д.И. Ерёменко, набравший в сумме наибольшее количество баллов.

Всего в финальном туре, который прошел в г. Москве в рамках Российской промышленной недели и VIII Международного промышленного форума «Территория NDT. Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика», приняли участие 65 специалистов- победителей регионального этапа из 53 организаций.

Поскольку конкурс охватывает практически все отрасли, задания были сформулированы без привязки к особенностям конкретных объектов исследования (например, к объектам трубопроводного или железнодорожного транспорта, судостроения или иным направлениям). Теоретические и практические задания касались физических основ методов неразрушающего контроля и общих технологических приемов.

Конкурс направлен на повышение эффективности и качества работы специалистов в области неразрушающего контроля, демонстрацию высокой квалификации, знаний и умений специалистов, повышение престижа и популяризацию данной профессии.