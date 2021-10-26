Чиновницу из Приуральского района, пойманную на растрате 50 миллионов, обвинили в еще одном преступлении

Чиновницу из Приуральского района поймали на растрате 40 миллионов бюджетных средств Фото: Вера Зенина

Стали известны новые подробности в деле начальницы управления муниципального имущества администрации Приуральского района, которую поймали на растрате 50 миллионов бюджетных средств. По сообщению пресс-службы региональной прокуратуры, женщина оказалась замешана в еще одном коррупционном преступлении на 40 миллионов рублей.

- Установлено, что начальница управления муниципального имущества администрации Приуральского района и ее пособники закупили дом культуры в селе Белоярск по цене, превышающей его реальную стоимость на 40 млн рублей, - добавили в ведомстве.

Сейчас в отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата денежных средств в особо крупном размере). А в отношении пособников - по ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате).

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.