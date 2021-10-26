Жители Шурышкарского района могут предложить идеи муралов, которые появятся на стенах зданий

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

В Шурышкарском районе могут появиться муралы. Об этом рассказал глава муниципалитета Олег Попов в своих соцсетях.

- Друзья, согласитесь, нашей долгой северной зимой иногда так не хватает сочных красок! В разных уголках Ямала к решению этой проблемы подошли творчески. В Салехарде, Тарко-Сале, поселке Правохеттинском Надымского района ярких цветов и настроение в повседневность людей добавляют муралы. Это огромные изображения на стенах зданий, - написал он.

А чтобы разнообразить будни жителей, Олег Попов обратился к ним с интересным вопросом.

- На каких зданиях в селах Шурышкарского района хотелось бы их увидеть? Какие это будут сюжеты? Северный колорит, мотивы произведений местных авторов или шедевры классики? Предлагайте, - добавил он.

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