Мастера из Ноябрьска и Салехарда изготовили лучшую линейку сувенирной продукции

Фото: Правительство ЯНАО

на Ямале завершился региональный этап конкурса профмастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший мастер декоративно-прикладного и художественного промысла». Его участники представили свои линейки сувенирной продукции, включающие плакат, футболку, игрушку, магнит и настольную скульптуру.

Как сообщили в пресс-службе Правительство региона, первое место в конкурсе занял Кирилл Никифоров из Ноябрьска, второе - у Алены Герасимовой из Салехарда, а третье - у Елены Брусницыной, также представлявшей Ноябрьск. Кстати, Алена Герасимова еще и стала обладателем специального приза «Самому молодому мастеру». А остальных участников наградили дипломами и ценными подарками.

- Такого проекта по созданию линейки сувенирной продукции в округе еще не было. Я поздравляю победителей, участников, организаторов, членов жюри и все наше творческое сообщество с этим событием. Любое конкурсное испытание - это возможность получить знания, опыт, завязать новые знакомства и показать свой профессионализм. Также это и азарт, творческое вдохновение и нацеленность на результат. Вот те составляющие, которые являются залогом успеха мастера, - отметила заместитель директора окружного департамента культуры Наталья Сихвардт.