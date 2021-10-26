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Происшествия26 октября 2021 5:31

Житель Салехарда, пытавшийся дать взятку полицейскому, получил штраф

Мужчина хотел избежать административной ответственности
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Житель Салехарда, пытавшийся дать взятку полицейскому, получил штраф

Житель Салехарда, пытавшийся дать взятку полицейскому, получил штраф

Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде вынесли обвинительный приговор в отношении 66-летнего мужчины, который пытался дать взятку полицейскому. По данным пресс-службы регионального УМВД, инцидент произошел 26 апреля в вечернее время.

- Мужчина находился в общественном месте в состоянии опьянения, затем сотрудники доставили его в психоневрологический диспансер для медицинского освидетельствования. Желая избежать ответственности за правонарушение, он предложил стражу порядка взятку в размере 5 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

В итоге мужчину приговорили к штрафу в размере тех же 5 тысяч рублей в пользу государства.