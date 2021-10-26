Житель Салехарда, пытавшийся дать взятку полицейскому, получил штраф Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде вынесли обвинительный приговор в отношении 66-летнего мужчины, который пытался дать взятку полицейскому. По данным пресс-службы регионального УМВД, инцидент произошел 26 апреля в вечернее время.

- Мужчина находился в общественном месте в состоянии опьянения, затем сотрудники доставили его в психоневрологический диспансер для медицинского освидетельствования. Желая избежать ответственности за правонарушение, он предложил стражу порядка взятку в размере 5 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

В итоге мужчину приговорили к штрафу в размере тех же 5 тысяч рублей в пользу государства.