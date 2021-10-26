Погода на Ямале на 26 октября: снег с утра и до вечера

Погода на Ямале на 26 октября.
Фото: Вера Зенина
Во вторник, 26 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, вечером - снег. Днем -6, ночью -8. Ветер 4-7 м/с.
Надым: переменная облачность и снег. Днем -3, ночью -8. Ветер 4-7 м/с.
Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -3, ночью -9. Ветер 7-11 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -6, ночью -8. Ветер 4-5 м/с.
Губкинский: пасмурно и снег. Днем -3, ночью -7. Ветер 3-7 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -4, ночью -6. Ветер 4-8 м/с.
Лабытнанги: пасмурно. Днем -6, ночью -8. Ветер 5-8 м/с.
Муравленко: пасмурно и снег. Днем -4, ночью 10. Ветер 7-11 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.