Погода на Ямале на 26 октября: снег с утра и до вечера

Погода на Ямале на 26 октября. Фото: Вера Зенина

Во вторник, 26 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, вечером - снег. Днем -6, ночью -8. Ветер 4-7 м/с.

Надым: переменная облачность и снег. Днем -3, ночью -8. Ветер 4-7 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -3, ночью -9. Ветер 7-11 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -6, ночью -8. Ветер 4-5 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег. Днем -3, ночью -7. Ветер 3-7 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -4, ночью -6. Ветер 4-8 м/с.

Лабытнанги: пасмурно. Днем -6, ночью -8. Ветер 5-8 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -4, ночью 10. Ветер 7-11 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.