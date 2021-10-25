Предпринимателям Ямала разъяснили принцип работы с QR-кодами

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале прошла онлайн-встреча местных предпринимателей с исполняющим обязанности руководителя департамента экономики Валерием Мироновым и главным санитарным врачом Людмилой Нечепуренко. На ней представители власти и бизнеса обсудили новый принцип работы с QR-кодами. Об этом сообщили в Правительстве региона.

- Предпринимателям, занятым в сфере досуга и услуг, необходимо обеспечить проверку наличия QR-кодов при входе на территорию своих объектов. Эта мера действует уже в большей части регионов России. Она направлена на сохранение жизни и здоровья жителей нашей страны, - рассказал Валерий Миронов.

Принцип работы в режиме QR-кодов прост: вход в развлекательные учреждения будет доступен только посетителям с действующим QR-кодом или медицинским документом, подтверждающим, что человек переболел не более шести месяцев назад. Также подойдет результат ПЦР-теста, сделанный не более трех дней назад.

Кстати, сам предприниматель не несет дополнительных затрат на приобретение и настройку специального оборудования. Для считывания QR-кода можно использовать камеру смартфона. После того, как код будет отсканирован, на зеленом экране появится информация о его действительности, первые буквы инициалов владельца и дата его рождения. Если фон красный - QR-код недействителен и посетителю необходимо отказать во входе.