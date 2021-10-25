Фото: авиакомпания "Ямал"

Авиакомпания «Ямал» возобновляет прямые рейсы из Нового Уренгоя в Москву. Информация об этом появилась на официальной странице авиакомпании в соцсети.

«Теперь побывать в Москве жителям Нового Уренгоя стало гораздо проще. Мы возобновили регулярные прямые рейсы в столицу. Сохраняйте свое время и силы для работы, учебы или прогулок по Москве» - гласит публикация.

Сами полеты будут выполняться ежедневно с 4 января по 29 октября 2022 года. Доставит пассажиров из одной точки в другую комфортабельный Аэробус А-320.

Приобрести авиабилеты можно на официальном сайте авиакомпании, а также в авиакассах.