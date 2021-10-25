С начала года в Новом Уренгое ликвидировали более 150 свалок

Фото: администрация Нового Уренгоя

В газовой столице подвели промежуточные итоги реализации проекта «Наш чистый Новый Уренгой», рассчитанного на три года. Как рассказали в городской администрации, с начала года в уборке поучаствовали более 9,5 тысяч граждан.

- За установленный период ликвидировано 154 свалки, собрано 38 тысяч кубометров мусора и очищено более 543 гектаров земли. Высажено 122 дерева (саженцы лиственницы, кедра, черноплодной рябины, березы, спиреи и ели). А пункты приема шин приняли от горожан более 155 тонн отслужившей свой срок резины, - добавили в мэрии.

Кстати, сдать старые покрышки можно до сих пор в АО «Экотехнология».