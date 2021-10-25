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Происшествия25 октября 2021 11:55

В Приуральском районе погиб рабочий стройки, упавший с высоты на бетонные плиты

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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В Аксарке погиб рабочий стройки, упавший с высоты на бетонные плиты

В Аксарке погиб рабочий стройки, упавший с высоты на бетонные плиты

Фото: Ольга Крыльцова

В Приуральском районе возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего не строительной площадке. По сообщению регионального следкома, происшествие случилось 11 октября в селе Аксарка.

- При строительстве многоквартирного жилого дома по переулку Овражный, мужчина сорвался со стропильной системы и упал на плиты перекрытия. При падении он получил черепно-мозговую травму, которая и стала причиной смерти, - добавили в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают, по какой причине произошел несчастный случай. Также будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при ведении работ. Расследование уголовного дела продолжается.