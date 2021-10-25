Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» ЯНАО

На Ямале разыскивают двух молодых мужчин, пропавших за последние месяцы. Информация об этом появилась в официальном сообществе поискового отряда «ЛизаАлерт».

Так, 35-летний Игорь Пиляк перестал выходить на связь с 12 сентября. На момент пропажи мог находиться в поселках Уренгой и Коротчаево.

Приметы: рост 162 сантиметра, худощавого телосложения, волосы черные, глаза голубые.

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» ЯНАО

27-летний Максим Восенников пропал 23 октября в Надыме, до настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 180-182 сантиметра, среднего телосложения, волосы русые и короткостриженые, глаза карие.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавших, сообщите об этом по телефону горячей линии отряда: 8-800-700-54-52. Звонки принимаются круглосуточно.