Фото: МЧС России по ЯНАО

На Ямале остался один день до вступления запрета выхода людей и выезда техники на лед. Он продлится до 30 ноября - именно к этому времени лед достигнет безопасно толщины. Об этом рассказали в главном управления МЧС России по ЯНАО.

- Инспекторы ГИМС напоминают, что толщина льда, способная выдержать вес человека, - не менее 5 сантиметров. Для транспортных средств массой до двух тонн минимальным значением является 21 сантиметр. Грузовые машины допускаются к проезду при толщине льда более 40 сантиметров, - добавили в ведомстве.

За нарушение запрета предусмотрены штрафы. Пешеходам придется заплатить от 500 до тысячи рублей, а водителям - от 2 до 5 тысяч рублей. Самые большие штрафы предусмотрены за перевозку по льду грузов или пассажиров - от 10 до 15 тысяч рублей.