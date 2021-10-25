Аферисты продали жителю Пуровского района акции крупной газовой компании

Житель Пуровского района купил у мошенников акции крупной газовой компании Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Пуровского района обратился 59-летний местный житель, ставший жертвой мошенников. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, мужчина хотел купить акции крупной газовой компании, но вместо этого лишился более 36 тысяч рублей.

- Позвонив по указанному на сайте телефону, потерпевший завел разговор с неким мужчиной, который убедил его приобрести акции по выгодной цене с последующей их инвестицией на биржевую платформу компании. Поверив словам незнакомца, северянин перевел на указанные Qiwi кошельки 36 445 рублей. После этого связь с неизвестным сотрудником прекратилась, а номер телефона стал недоступен, - добавили в ведомстве.

Сейчас полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».