В Ноябрьске прошел фестиваль здорового образа жизни

Фото: Ноябрьская ЦГБ

Жители Ноябрьска приняли активное участие в фестивале здорового образа жизни, который прошел 24 октября на территории городского парка. По словам организаторов праздника - Центра досуга «Нефтяник» - для жителей подготовили насыщенную и интересную программу.

Так, фитнес тренер Жанна Ларичева провела для всех желающих энергичную зарядку. А еще ноябряне участвовали в различных спортивных состязаниях и наслаждались выступлениями творческих коллективов.

Не осталась в стороне и Ноябрьская ЦГБ. Медики организовали островок здоровья, мастер классы по оказанию первой помощи, рассказали о профилактике инфаркта, инсульта, заболеваний дыхательной системы и приглашали жителей на диспансеризации.

Также все желающие могли сделать прививку в мобильном пункте вакцинации.

Напоминаем, что следующее мероприятие пройдет 29 октября в Центре досуга. На нем трудовые коллективы города презентуют проект по укреплению здоровья.