Ямалец взял в жены жительницу Таджикистана, чтобы помочь ей с гражданством
Фото: Ольга Крыльцова
Житель Тазовского района заключил фиктивный брак с гражданкой Таджикистана. По сообщению пресс-службы районной прокуратуры, женщина самолично попросила северянина оказать ей данную услугу для получения гражданства.
- Установлено, что в июне 2021 года гражданка Таджикистана предложила ямальцу заключить с ним фиктивный брак для получения российского гражданства, на что получила согласие. При этом вместе супруги не проживали и намерений создать семью не имели, - добавили в ведомстве.
Далее прокурор направил в суд исковое заявление, требуя признать брак недействительным, что и было сделано.