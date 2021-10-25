Ямалец взял в жены жительницу Таджикистана, чтобы помочь ей с гражданством Фото: Ольга Крыльцова

Житель Тазовского района заключил фиктивный брак с гражданкой Таджикистана. По сообщению пресс-службы районной прокуратуры, женщина самолично попросила северянина оказать ей данную услугу для получения гражданства.

- Установлено, что в июне 2021 года гражданка Таджикистана предложила ямальцу заключить с ним фиктивный брак для получения российского гражданства, на что получила согласие. При этом вместе супруги не проживали и намерений создать семью не имели, - добавили в ведомстве.

Далее прокурор направил в суд исковое заявление, требуя признать брак недействительным, что и было сделано.