Житель Салехарда отправился в колонию за очередную пьяную езду Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде вынесли обвинительный приговор в отношении местного жителя, которого в очередной раз поймали пьяным за рулем. По сообщению пресс-службы региональной прокуратуры, второй раз горожанина задержали в июле текущего года. На тот момент он имел непогашенную судимость и уже отбыл наказание в виде обязательных работ.

- Должных выводов мужчина так и не сделал. И в период непогашенной и не снятой судимости вновь управлял транспортным средством, находясь в алкогольном опьянения, - добавили в ведомстве.

В итоге суд отправил нерадивого водителя в колонию-поселение на шесть месяцев. Также его лишили права заниматься детальностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года и шесть месяцев.