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Происшествия25 октября 2021 7:39

В Салехарде водитель легковушки насмерть сбил 72-летнюю пенсионерку

Медики безуспешно пытались спасти женщину
Марина Прохорова
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Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

В Салехарде произошла жуткая авария, в которой погиб человек. По сообщению районной Госавтоинспекции, ДТП случилось 24 октября в районе дома №1А по ул. Сандалова.

- Около 11: 55 водитель автомобиля «ВАЗ» совершил наезд на 72-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в ведомстве подробности аварии.

Удар оказался такой силы, что пенсионерка скончалась на месте происшествия. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи попыталась реанимировать пострадавшую, но безуспешно.

Добавим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 13 ДТП, а с начала года - 3 916, в которых 24 человека погибли и 246 получили травмы, в том числе 25 детей.