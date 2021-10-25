В Шурышкарском районе ученики «Доброшколы» начнут постигать кулинарное искусство

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

В Шурышкарском районе продолжает успешно работать «Доброшкола», которую открыли 1 сентября для учеников с ограниченными возможностями. По словам главы муниципалитета Олега Попова, ребята с удовольствием осваивают столярное дело и шитье, а в скором времени для них станут доступны азы кулинарии.

- Скажу пару слов о планах педагогов и учеников. А они увлекательные и «вкусные». Скоро дети под руководством взрослых начнут постигать азы кулинарии. Приобрели и доставили большой перечень необходимого для того оборудования - духовку, вафельницу, шкаф для пиццы, хлебопечь и многое другое, - добавил Олег Попов.

Еще в школе имеются кабинеты логопеда, дефектолога и психолога, а также досуговый центр. В последнем воспитанники могут провести свободное время, отдохнуть и расслабиться.

Напоминаем, что еще одна «Доброшкола» находится в Ноябрьске. Там ребята обучаются гончарному и швейному делу, полиграфии, фотоделу, легоконструированию и робототехнике.