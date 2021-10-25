Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 октября 2021 6:03

Между Губкинским и Пурпе запустят четыре комфортабельных автобуса

Об этом сообщил глава городского округа Андрей Гаранин
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Между Губкинским и Пурпе запустят четыре комфортабельных автобуса

Между Губкинским и Пурпе запустят четыре комфортабельных автобуса

Фото: Ольга Крыльцова

В Губкинский доставили четыре комфортабельных автобуса, которые будут курсировать между городом и Пурпе. Об этом сообщил глава городского округа Андрей Гаранин.

- Когда речь зашла о присоединении Пурпе, одним из самых важных вопросов на публичных слушаниях было движение автобусов между населенными пунктами. И это правильно! Наш губернатор слышит и реагирует на каждый запрос жителей. Он незамедлительно принял решение. И теперь четыре новых автобуса уже в Губкинском, - добавил градоначальник.

Кстати, через некоторое время Губкинский и Пурпе свяжет первая на Ямале четырехполосная дорога. Сейчас она находится в стадии проектирования - специалисты уже определили наиболее оптимальный вариант прокладки. Когда все будет готово, проект представят на обозрение жителей.