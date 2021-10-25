Лучшие водители автобусов работают в Ноябрьске

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

Ноябрянин Дмитрий Мохов стал лучшим водителем автобуса, одержав победу в региональном конкурсе «Славим человека труда!». Кстати, второе место завоевал тоже ноябрянин - Алаудин Маллаев. Оба профессионала трудятся на предприятии «Пассажирские перевозки».

Водители соревновались в теории и практике, успешно справившись со всеми испытаниями.

По словам главы города Алексея Романова, в «Пассажирских перевозках» большое внимание уделяют подготовке кадров, проводя внутренние экзамены и соревнования. Сегодняшние победители - опытные водители-наставники, которые стажируют новичков.

- Поздравляю Дмитрия Мохова, Алаудина Маллаева и весь коллектив предприятия с заслуженной победой! Новых свершений и крепкого здоровья! - добавил градоначальник.