Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги сразу 12 старшеклассников получили образовательные сертификаты от губернатора Дмитрия Артюхова. Все они продемонстрировали отличные знания по физико-математическому, естественно-научному и IT профилям.

- По три сертификата получили ученики школ №1 и №3, по одному - школы №5 и городской гимназии. Четыре сертификата у ребят из школы №8, - рассказала глава Лабытнанги Марина Трескова.

Напоминаем, что каждый обладатель образовательного сертификата сможет использовать его средства (81 тысячу рублей) для дальнейшего обучения по выбранным предметам. Помогут в этом ямальским ученикам сильнейших преподавателей страны из профильных вузов.