Погода на Ямале на 25 октября: солнечно и морозно

Погода на Ямале на 25 октября. Фото: Вера Зенина

В понедельник, 22 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно. Днем -7, ночью -12. Ветер 3-4 м/с.

Надым: переменная облачность. Днем -3, ночью -5. Ветер 5-8 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем -2, ночью -6. Ветер 3-5 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем -4, ночью -9. Ветер 6-10 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем -4, ночью -12. Ветер 3-6 м/с.

Тарко-Сале: ясно. Днем -5, ночью -9. Ветер 3-6 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем -6, ночью -11. Ветер 3-5 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем -3, ночью -6. Ветер 3-6 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.