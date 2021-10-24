В Салехарде «Нива» сбила пожилую женщину

На нерегулируемом пешеходном переходе погибла пожилая женщина Фото: Архив "КП"

Трагедия на дороге произошла сегодня, 24 октября, в городе Салехарде. На нерегулируемом пешеходном переходе погибла пожилая женщина.

Инцидент произошел около 12 часов дня на нерегулируемой «зебре» на улице Карла Маркса. Известно, что водитель «Нивы» не пропустил 72-летнюю жительницу, которая переходила дорогу.

Бригада скорой помощи пытались реанимировать женщину, но от полученных травм она скончалась. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.