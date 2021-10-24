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Общество24 октября 2021 21:49

На Ямале запретят выходить на лед

Запрет начнет действовать с 26 октября
Мария Толстихина
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За нарушение жителей будут штрафовать

За нарушение жителей будут штрафовать

Фото: Мария Толстихина

В ЯНАО запретят выходить на лед 26 октября. Для снятия таких ограничений необходимо образование безопасной толщины льда. Об этом заявил руководитель Салехардского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России Артур Бортвин.

Толщина льда, способная выдержать вес человека — не менее 5 сантиметров. Для транспортных средств массой до двух тонн минимальным значением является 21 сантиметр. Грузовые транспортные средства допускаются к проезду при толщине льда более 40 сантиметров

За нарушение жителей будут штрафовать. Пешеходы заплатят от 500 до 1000 рублей, а водители — от 2000 до 5000 рублей. Еще большие штрафы за перевозку по льду грузов или пассажиров - от 10 000 до 15 000 рублей.